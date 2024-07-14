Поиск
ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

Оперштаб предупредил об угрозе распространения огня под Новороссийском

Оперштаб предупредил об угрозе распространения огня под Новороссийском
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация населения хутора Дюрсо возможна из-за угрозы распространения огня под Новороссийском, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщается, что огонь движется в сторону хутора Дюрсо. "Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", - говорится в сообщении.

Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Как сообщалось, людей оттуда эвакуировали заблаговременно.

На месте ЧП работает заместитель главы региона Александр Нестеренко. Он руководит созданным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, на 20:00 мск площадь пожара превышает 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ сообщает, что на территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений. По данным МЧС РФ, из охваченных огнем баз отдыха эвакуированы 176 человек, в том числе 48 детей.

К тушению привлечены специалисты МЧС, пожарные, казаки, волонтеры - всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию.

Новороссийск Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Курской области за день уничтожено 15 дронов ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 14 июля

Испарение аммиака произошло в грузовом поезде в Рыбинске

В Крыму началась проверка информации о заражении детей ротавирусом

Площадь лесного пожара под Новороссийском составила 42 га

Под Воронежем из-за схода грузовых вагонов задержаны 18 пассажирских поездов

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Почти 2 тыс. человек семи поселков Ставрополья на время отключены от водоснабжения

Лесной пожар под Новороссийском распространился на площади до 26 га

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за возникновения пожаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });