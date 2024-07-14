Оперштаб предупредил об угрозе распространения огня под Новороссийском

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация населения хутора Дюрсо возможна из-за угрозы распространения огня под Новороссийском, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщается, что огонь движется в сторону хутора Дюрсо. "Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", - говорится в сообщении.

Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Как сообщалось, людей оттуда эвакуировали заблаговременно.

На месте ЧП работает заместитель главы региона Александр Нестеренко. Он руководит созданным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, на 20:00 мск площадь пожара превышает 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ сообщает, что на территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений. По данным МЧС РФ, из охваченных огнем баз отдыха эвакуированы 176 человек, в том числе 48 детей.

К тушению привлечены специалисты МЧС, пожарные, казаки, волонтеры - всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию.