Площадь пожара под Новороссийском за восемь часов превысила 50 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара лесного массива под Новороссийском выросла до 51 га, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, вертолетами сброшено 75 тонн воды. Всего на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

В Новороссийске из-за пожара введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

С баз отдыха эвакуированы сотни человек. Информации о пострадавших не поступало.