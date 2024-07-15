Экипаж потерпевшего крушение под Коломной Superjet 100 и само судно были застрахованы в "СОГАЗе"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экипаж потерпевшего крушение под Коломной пассажирского самолета "Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100), а также само воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании "Газпром авиа", были застрахованы в АО "СОГАЗ", сообщили "Интерфаксу" в страховой компании.

Согласно заключенному договору, "были застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа", отметили в "СОГАЗе".

"СОГАЗ" готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании", - добавили в пресс-службе страховой компании.

Согласно данным базы договоров Национального союза страховщиков ответственности (НССО), в "СОГАЗе" также была застрахована ответственность авиаперевозчиков перед пассажирами, однако на борту потерпевшего крушение воздушного судна пассажиров не было.

Самолет разбился 12 июля в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту находился экипаж в составе трех человек, они погибли. Воздушное судно выполняло полет без пассажиров.

Транспортные прокуроры начали проверку по факту падения в Подмосковье самолета, сообщила 12 июля Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В тот же день представитель госкорпорации "Ростех", в которую входит ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", пояснил агентству: "Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными... Будет расследование, которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку".

Следователи проводят мероприятия на заводе, где проходил обслуживание разбившийся "Суперджет-100", сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в субботу.

По ее словам, "проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация". Обнаруженные на месте случившегося бортовые самописцы направлены на расшифровку. "По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", - сказала Петренко.