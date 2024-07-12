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"Ростех" призвал не спешить с выводами о причинах катастрофы Superjet 100

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В госкорпорации "Ростех", в которую входит ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", считают, что не следует спешить с выводами о причинах крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье не стоит.

"Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас - спешить с выводами", - сказал "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"Будет расследование, которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку", - добавил он.

Днем под Коломной разбился Superjet 100, летевший во "Внуково" без пассажиров после капитального ремонта на заводе. На борту были три члена экипажа, по предварительным данным, они погибли. Как сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, самолет принадлежит "Газпром авиа".

В ОАК сообщили, что лайнер был 2014 года выпуска.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при полетах, повлекшее гибель людей.

Superjet 100 Газпром авиа ОАК Ростех Подмосковье
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