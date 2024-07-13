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СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet
На месте падения самолета Superjet 100 в Московской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следователи проводят мероприятия на заводе, где проходил обслуживание разбившийся накануне в Московской области Superjet 100, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация", - сообщила она в субботу.

МоскваМАК сообщил, что данные с черных ящиков упавшего Superjet подготовлены для анализаЧитать подробнее

По ее словам, обнаруженные на месте случившегося бортовые самописцы направлены на расшифровку.

"По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", - отметила Петренко.

"Суперджет-100" (Sukhoi Superjet 100), принадлежавший авиакомпании "Газпром-авиа", потерпел крушение днем 12 июля в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту разбившегося самолета находились два пилота и штурман, они погибли. Воздушное судно выполняло полет без пассажиров.

Подмосковье Superjet 100 Superjet СКР
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