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В России до конца лета прогнозируются новые периоды жары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В России в течение лета еще будут периоды жаркой погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он ранее сказал, что июнь 2024 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

"Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения (...) Жара еще будет. И я напомню, что в целом в континентальных районах максимально высокие температуры - это последние дни июля и первые дни августа", - ответил ученый.

По его словам, климатологи отмечают, что наиболее ярким проявлением последствий потепления климата является увеличение повторяемости волн тепла, когда температура летом превышает климатическую на 5 градусов, а продолжительность этого периода превышает 5 дней. Такими периодов, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, будет больше.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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