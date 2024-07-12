Жара спровоцировала природные пожары в четырех регионах России

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Якутия, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье больше всего пострадали из-за жары, там возникло большое количество природных пожаров, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Жаркая погода безусловно повлияла негативно на (...) Якутию, Бурятию, Иркутскую область и Забайкалье. Там огромное количество пожаров, площадь пожаров существенно превышает те показатели, которые были последние 4-5 лет. Это, пожалуй, главные последствия", - сказал он.

По его словам, негативные последствия возникли и из-за июньских заморозков.

"Была не только жаркая погода, но и заморозки были. Были негативные последствия. В этом году, к сожалению большому, проблема и косточковых, и яблочковых, и семечковых плодов, она существует и в Центральном федеральном округе и на юге. К сожалению, во время цветения эти заморозки оказали негативное воздействие", - добавил Вильфанд.