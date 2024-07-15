Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов переведен под домашний арест

Иван Попов в 235-ом гарнизонном военном суде Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил постановление судья Илья Романенков в понедельник.

Срок домашнего ареста Попову установлен до 11 октября.

Офицер был освобожден из-под стражи в зале суда.

Находиться под домашним арестом Попов будет в квартире в Москве. На него наложен ряд запретов, в том числе на перемещения без разрешения следователя, использование средств связи, общение с участниками уголовного дела.

После выхода из "аквариума" Попов поблагодарил присутствовавших за поддержку. "Вы были ветром в моих парусах", - сказал он.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Попов был арестован в мае этого года. После заключения генерала под стражу следствие и защита пытались добиться его перевода под домашний арест, однако суды отклонили соответствующие ходатайства.

В настоящее время Попову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ущерб по делу составляет порядка 100 млн рублей.

Попов не признает вину.

Защита офицера заявляла о его желании вернуться в зону специальной военной операции.

По делу также был задержан и арестован еще один фигурант - бизнесмен Сергей Моисеев. Дело в отношении другого фигуранта - погибшего в 2023 году в зоне СВО генерал-лейтенанта Олега Цокова, по данным СМИ, было прекращено.