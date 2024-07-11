Следствие попросило перевести генерала Попова под домашний арест

Ходатайство будет рассмотрено в суде в понедельник, 15 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве.

Попов в настоящее время находится под стражей.

Соответствующее ходатайство, согласно базе суда, поступило в среду и было передано судье. Дата заседания будет назначена позднее.

Срок ареста Попова истекает 16 июля.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" подтвердили поступление ходатайства в отношении Попова. По словам собеседника агентства, материалы будут рассмотрены 15 июля в 14:00.

Попов был арестован в мае нынешнего года. После заключения генерала под стражу следствие и защита пытались добиться его перевода под домашний арест, однако суды отклонили соответствующие ходатайства.

В настоящее время Попову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ущерб по делу составляет порядка 100 млн рублей.

Попов не признает вину.

Защита офицера заявляла о его желании вернуться в зону специальной военной операции.