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Суд в Приамурье оставил под стражей инженера и директора рудника "Пионер"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Управляющий директор и главный инженер рудника "Пионер" в Амурской области, где в середине марта из-за обрушения породы погибли 13 человек, останутся под стражей еще на два месяца, сообщает Благовещенский городской суд.

"Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей управляющему директору рудника "Пионер" и главному инженеру рудника на 2 месяца - до 19 сентября", - говорится в сообщении.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Спустя две недели, 1 апреля, было принято решение о прекращении спасательных работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.

Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу, помимо инженера и директора рудника, были взяты два сотрудника Ростехнадзора.

Рудник "Пионер" - крупное золотодобывающее предприятие, добыча по итогам 2023 года превысила 4 тонны.

Приамурье Пионер
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