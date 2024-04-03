Главный инженер рудника "Пионер" в Приамурье взят под стражу

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главный инженер рудника "Пионер" в Амурской области, где в середине марта из-за обрушения породы 13 человек оказались заблокированы в шахте, взят в среду под стражу, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СК России по региону Алексей Лубинский.

"Главному инженеру рудника "Пионер" предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая", - сказал Лубинский.

По данным следствия, горняки в шахте работали в пределах заполненного водой карьера, что является нарушением правил безопасности при проведении горных работ. Главный инженер, как отмечает сторона обвинения, не предпринял меры по осушению отработанного карьера, в результате вода из него прорвалась в шахту, что привело к обвалу.

Доклад о ходе следствия представлен председателю СК России.

Ранее сообщалось, что в среду избрана мера пресечения двум сотрудникам Ростехнадзора. По обвинению в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) взяты под стражу заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора и старший инспектор этого отдела. В конце марта был арестован также управляющий директор рудника.

Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Нарушения связаны с выработкой горных пород подземным способом под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами.

Прокуратура области отмечает, что фигуранты не приняли решение об административной приостановке работы рудника.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Спустя две недели спасательных работ, 1 апреля было принято решение о прекращении спасательных работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.