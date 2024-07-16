В результате обстрела Шебекинского округа ранены четверо

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах города Шебекино и села Новая Таволжанка. По его данным, в Шебекине ранения получили три мирных жителя, в Новой Таволжанке - еще один.

"По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго - проникающее ранение грудной клетки, у еще одного - оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Житель Новой Таволжанки получил осколочные ранения поясницы, руки и ноги, он сам обратился Шебекинскую ЦРБ.

"На текущий момент в городе (Шебекино - ИФ) в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в пяти частных домах, повреждены 8 автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество", - проинформировал Гладков.

В Новой Таволжанке снарядом выбило окна в здании социального учреждения, а осколками посекло кровлю и фасад.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.