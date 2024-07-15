Белгородский губернатор поручил ограничить доступ в обстреливаемое приграничье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в понедельник дал задание принять меры по ограничению доступа в населенные пункты, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

"Ситуация остается крайне напряженной. Ежедневные обстрелы, (...) атаки БПЛА - гибнут люди, раненых много. Большая часть населения покинула свои дома, но остается еще достаточно много. Мое предложение - рассмотреть на (оперативном - ИФ) штабе принятие дополнительных мер по ограничению доступа на территорию населенных пунктов", - заявил Гладков.

Чтобы стимулировать выезд жителей из-под обстрелов, губернатор также поручил рассмотреть возможность компенсации за арендуемое жилье (при наличии договора аренды и отсутствии другого жилья в собственности) не только тем, чье жилье повреждено или разрушено, но и жителям тех населенных пунктов, где невозможно проживание из-за постоянных воздушных атак ВСУ.

Эти меры рассмотрят 16 июля на заседании оперативного штаба Белгородской области и согласуют с министерством обороны, Росгвардией и министерством внутренних дел РФ.

Предварительно под ограничение попадают 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны.