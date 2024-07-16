Поиск

РКН потребовал от CEO Google разблокировать более 200 YouTube-каналов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от гендиректора Google Сундара Пичаи восстановить на видеохостинге YouTube более 200 ранее заблокированных российских аккаунтов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

"Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундара Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей", - сообщили в ведомстве.

По мнению РКН, "ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России", - заявили в Роскомнадзоре.

При этом, отметили в РКН, "сегодня на видеохостинге YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат: фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий".

По данным РКН, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них - в 2024 году, в том числе под санкции попали каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и другие.

Google YouTube РКН Роскомнадзор Сундар Пичаи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти

Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

Заседание суда по делу журналиста WSJ Гершковича перенесли с 13 августа на 18 июля

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате
Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекинского округа ранены четверо

Проезда по Крымскому мосту на полуостров ждут 1100 машин

Проезда по Крымскому мосту на полуостров ждут 1100 машин

Что произошло за день: понедельник, 15 июля

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва в армию

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });