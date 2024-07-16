РКН потребовал от CEO Google разблокировать более 200 YouTube-каналов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от гендиректора Google Сундара Пичаи восстановить на видеохостинге YouTube более 200 ранее заблокированных российских аккаунтов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

"Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундара Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей", - сообщили в ведомстве.

По мнению РКН, "ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России", - заявили в Роскомнадзоре.

При этом, отметили в РКН, "сегодня на видеохостинге YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат: фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий".

По данным РКН, с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них - в 2024 году, в том числе под санкции попали каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и другие.