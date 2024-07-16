Глава Росфинмониторинга рассказал о ситуации с возможными санкциями FATF против РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в "черный список", следующая номинация, как ожидается, будет рассматриваться на заседании в декабре, сообщил в Совете Федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF (...), и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жестких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый "черный список". (...) Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками", - сказал он.

"Семь заседаний пленарных мы всячески стараемся доказать, что площадка FATF это техническая площадка и все те требования, которые выдвигаются к России, те стандарты, которые предложены FATF, соблюдаются", - отметил Чиханчин.

На прошлом пленарном заседании евразийской региональной группы, куда входят Индия, Китай, центрально азиатские страны, Белоруссия и Россия, российская сторона представила новый отчет, где показала свои результаты.

"Фактически все члены группы поддержали и этот отчет был подтвержден и на площадке FATF, мы показываем, что у нас более-менее прилично, единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют. Данный вопрос сегодня рассматривается, обсуждается, я думаю, в ближайшее время решение будет принято", - сказал глава Росфинмониторинга.

Он также отметил, что Россия продолжает поддерживать отношения со странами Центральной Азии и странами БРИКС. "Это и создает возможность не провести те решения, которые пытаются выставить представители ряда западных стран, в последнее планерное заседание восемь стран - надо чтобы всегда был консенсус - поддержали Россию, и мы остались. Следующее заседание в декабре, мы тоже ожидаем новую номинацию на санкционные механизмы, мы продолжаем работать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, думаю, что все-таки удастся удержать", - отметил он.