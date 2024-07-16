Около 70% экспортной выручки, репатриируемой в рамках указа, номинировано в нацвалютах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Примерно 70% валютной выручки, которую экспортеры обязаны репатриировать в рамках указа президента, номинировано в национальных валютах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в бюджетном комитете Совета Федерации.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года. Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу этих операций. Служба может назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры, а при признаках нарушения требований по обязательной продаже валютной выручки направлять информацию в ЦБ, ФНС, ФТС и Федеральное казначейство.

"Действительно, мы увидели, что основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности, практически все они возвращают валюту и продают. При чем около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны, что перевести расчеты в нацвалюты это действительно срабатывает", - сказа Чиханчин.