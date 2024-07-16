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"Автозавод СПб" в конце июля уйдет в коллективный отпуск

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) с 22 июля остановит сборку автомобилей под брендом Xcite на период летнего коллективного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Плановый корпоративный отпуск на "Автозаводе Санкт-Петербург" состоится с 22 июля по 4 августа", - сказали в компании.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

В настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

Nissan АвтоВАЗ Автозавод СПб
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