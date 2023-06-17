Бывший завод Nissan в Петербурге начал сборку автомобилей Lada

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" начал сборку автомобилей под брендом Lada на мощностях завода "Лада Санкт-Петербург" - переименованной бывшей площадки ушедшего из РФ японского концерна Nissan, передал корреспондент "Интерфакса".

Производство было запущено в субботу - заключительный день работы ПМЭФ-2023. В церемонии приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Первой моделью на новом этапе работы автозавода стал переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 со 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой АКПП.

Автомобиль на начальном этапе производится в режиме крупноузловой сборки на основе технологий восточного партнера "АвтоВАЗа", которого компания официально не называет. СМИ и профильные телеграм-каналы сообщали, что это концерн FAW, а за основу новой Lada взята модель FAW Bestune T77.

"Подготовка производства была произведена в течение трех месяцев. Мы приняли решение выпускать модель сразу на серийной сборочной линии в отличие от других заводов. Это позволит нам в будущем очень быстро перейти на производство автомобилей по полному циклу", - рассказал журналистам исполнительный директор завода "Лада Санкт-Петербург" Сергей Захарченко.

Он сообщил, что на производстве заняты 1,5 тыс. сотрудников в сравнении с 2,2 тыс. в период, когда проектом руководил Nissan.

Завод японской компании работал с 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. На площадке мощностью 100 тыс. автомобилей в год ранее выпускались модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

Решение передать российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" японский концерн озвучил в конце октября. Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет.

Позже НАМИ, ныне владеющий "АвтоВАЗом", передал 99% долей петербургского завода под прямой контроль автоконцерна.

"До конца этого года мы планируем собрать (в Петербурге - ИФ) 10 тысяч автомобилей. Если будет возможность больше, мы соберем больше. (...) В следующем году планируем увеличить производство в зависимости от потребностей рынка и возможностей расширения портфеля моделей до 30-35 тысяч, а к 2025 году - выйти на 50 тысяч или чуть выше. Дальше все будет зависеть от того, как будет вести себя наш рынок с точки зрения восстановления спроса", - говорил Соколов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023, комментируя планы "АвтоВАЗа" по петербургской площадке.

Общий производственный план компании на 2023 год составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Сейчас концерн выпускает на основной тольяттинской площадке Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года там также стартовал серийный выпуск нового поколения Lada Vesta. С сентября планируется восстановить производство Lada Largus. В Ижевске в конце года ожидается старт опытного производства электромобиля e-Largus.