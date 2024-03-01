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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №4 после планового ремонта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщило управление информации и общественных связей станции.

Энергоблок №4 Ростовской АЭС был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта 26 января. 28 февраля энергоблок включен в сеть после завершения на сутки раньше планового срока. 1 марта энергоблок выведен на номинальный уровень мощности.

Отмечается, что в ходе ППР специалисты выполнили средние ремонты реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования, всех трех систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, основного оборудования турбинного отделения и капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата.

"Планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке Ростовской атомной станции - это начало большой плановой ремонтной кампании этого года с выполнением работ по программе модернизации, которая завершится в 2025 году ремонтом на энергоблоке N1, готовящемся к продлению срока эксплуатации", - приводятся в сообщении слова директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова.

В настоящее время все четыре энергоблока станции работают на номинальном уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.

Ростовская АЭС
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