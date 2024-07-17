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Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в результате переговорного процесса из украинского плена в среду возвращены 95 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - заявило Минобороны РФ.

Освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказано в сообщении министерства.

25 июня Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90, посредническое участие оказали ОАЭ.

5 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что 1348 российских военнослужащих находятся в украинском плену, у России - 6465 пленных военнослужащих ВСУ.

"Я вам могу назвать точно цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, короче говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне - 1348 человек", - сказал тогда Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

"Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день", - сказал Путин.

31 мая Минобороны РФ сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 75 на 75 при посредничестве ОАЭ.

8 февраля российское военное ведомство заявило, что Россия и Украина также при посредничестве ОАЭ обменялись пленными в формате 100 на 100.

До этого об обмене пленными Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда из украинского плена вернулись 195 российских военнослужащих. "Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - заявили тогда в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ВСУ
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