Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что 18 октября в результате переговоров из украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Освобожденные россияне сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Также им дали возможность связаться с родственниками. Скоро их доставят в Россию на лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Посреднические усилия при возвращении российских военных из украинского плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

14 сентября Минобороны РФ сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 103 на 103. Тогда ведомство заявило, что из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области.

24 августа российское Минобороны проинформировало о возвращении 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, Украине были переданы 115 военнопленных ВСУ.

17 июля Минобороны России заявило, что Москва и Киев провели обмен пленными в формате 95 на 95, 25 июня - 90 на 90.

5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств сообщил, что 1348 российских военнослужащих находятся в украинском плену, у России - 6465 пленных военнослужащих ВСУ.

В этом году Россия и Украина, как сообщало Минобороны РФ, проводили обмены пленными в мае (75 на 75), феврале (100 на 100) и январе (195 на 195).