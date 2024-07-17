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Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ предложило ввести справку об участии в специальной военной операции для получения социальной поддержки военнослужащими и их семьями. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в пояснительной записке.

В Минобороны предлагают установить, что "участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти".

Получить справку можно будет через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

"Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названных мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей", - отмечено в пояснительной записке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Херсонская область Запорожская область ЛДНР СВО
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