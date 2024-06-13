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В Мосгордуме заявили, что в зоне СВО находятся более 45 тыс. москвичей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В зоне специальной военной операции находятся 45 тыс. москвичей, сообщил председатель Московской городской Думы (МГД) Алексей Шапошников.

"Более 45 тысяч москвичей сейчас находятся в зоне СВО", - сказал Шапошников, слова которого привели в пресс-службе МГД.

Он отметил, что в течение весенней сессии 2024, как и в 2023 году, столичный парламент отдавал приоритет работе по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Шапошников уточнил, что два ключевых законопроекта были приняты на последнем заседании Мосгордумы VII созыва. Первый из них - проект федерального закона, направленный на расширение категорий участников СВО, имеющих право на социальную поддержку. Документ распространяет меры поддержки, предусмотренные для ветеранов боевых действий, на сотрудников силовых ведомств, работающих на приграничных территориях, подвергающихся обстрелам и нападениям, а также на гражданских специалистов, участвующих в восстановлении инфраструктуры и строительстве оборонительных сооружений. Также предусмотрена поддержка членов семей указанных лиц.

Алексей Шапошников Мосгордума
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