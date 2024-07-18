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Глава ФТС сообщил о программе трудоустройства участников СВО на таможню

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба содействует участникам СВО в их трудоустройстве и решении волнующих их проблем, заявил президенту Владимиру Путину глава ФТС Валерий Пикалев.

"В ФТС России организовано оказание помощи участникам СВО в трудоустройстве, профессиональном восстановлении. Если говорить о трудоустройстве, то в ближайшее время мы вносим изменения в наш внутренний приказ, чтобы расширить требования по состоянию здоровья для категорий участников СВО, чтобы у них появилось больше возможностей занимать должности сотрудников в составе ФТС. В ближайшее время такой приказ выйдет", - сказал он на встрече с президентом.

По словам Пикалева, в июле он побывал на Донецкой и Луганской таможнях.

"Мы поговорили как с личным составом, так и с членами семей бойцов о тех проблемах, которые сейчас их волнуют. Безусловно, они все взяты на контроль и в ближайшее время будут выполнены", - подчеркнул он.

Содействие Вооруженным силам России Пикалев назвал одним из самых главных приоритетов для ФТС. "Мы организовали незамедлительное оформление товаров для предприятий военно-промышленного комплекса и министерства обороны", - добавил глава ФТС.

ФТС Владимир Путин Валерий Пикалев Донецк Луганск СВО
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