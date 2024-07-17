Поиск

В России цены на огурцы с 9 по 15 июля вернулись к снижению до 1,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России цены на огурцы после непрерывного роста в течение месяца с 9 по 15 июля вновь вернулись к снижению, сообщил Росстат. Цена понизилась на 1,5%. Неделей ранее огурцы дорожали на 3,7%.

Также подешевел картофель - на 0,3% - после подорожания на 1,6% на предыдущей неделе.

С 9 по 15 июля замедлился рост цен на капусту - до 2,9% с 4,4% неделей ранее. Цены на помидоры выросли на 1,6% (неделей ранее снижение на на 2,5%), яблоки - на 0,7% (росли на 1,1%).

В то же время цены на свеклу опустились на 4% (на 4,9%), морковь - на 1,8% (0,3%), лук - на 1,1% (на 0,9%), бананы - на 0,8% (не изменились).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю практически не изменились. На предыдущей неделе рост составлял 0,6%.

С начала года больше всего подорожал картофель - в 1,91 раза, цены на свеклу выросли в 1,77 раза, морковь - в 1,63 раза, капусту - на 44%, яблоки - на 34%, лук - на 31%, бананы - на 6%. Цены на огурцы снизились на 39,4%, на помидоры - на 17,7%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 17 июля

Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });