В России цены на огурцы с 9 по 15 июля вернулись к снижению до 1,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России цены на огурцы после непрерывного роста в течение месяца с 9 по 15 июля вновь вернулись к снижению, сообщил Росстат. Цена понизилась на 1,5%. Неделей ранее огурцы дорожали на 3,7%.

Также подешевел картофель - на 0,3% - после подорожания на 1,6% на предыдущей неделе.

С 9 по 15 июля замедлился рост цен на капусту - до 2,9% с 4,4% неделей ранее. Цены на помидоры выросли на 1,6% (неделей ранее снижение на на 2,5%), яблоки - на 0,7% (росли на 1,1%).

В то же время цены на свеклу опустились на 4% (на 4,9%), морковь - на 1,8% (0,3%), лук - на 1,1% (на 0,9%), бананы - на 0,8% (не изменились).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю практически не изменились. На предыдущей неделе рост составлял 0,6%.

С начала года больше всего подорожал картофель - в 1,91 раза, цены на свеклу выросли в 1,77 раза, морковь - в 1,63 раза, капусту - на 44%, яблоки - на 34%, лук - на 31%, бананы - на 6%. Цены на огурцы снизились на 39,4%, на помидоры - на 17,7%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.