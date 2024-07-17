Росстат отметил ускорение снижения цен на яйца за неделю до 0,7%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России яйца с 9 по 15 июля подешевели на 0,7%, сообщил Росстат. Темпы снижения цен ускорились: неделей ранее они составляли 0,5%. С начала года яйца подешевели на 16%.

Темпы снижения цен на курятину практически не изменились и составили 0,04% (0,02% на предыдущей неделе). По сравнению с началом года цены снизились на 2,58% .

Сахар-песок, ржаной хлеб, подорожали на 0,4%, вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, пшеничный хлеб и рис - на 0,3%, маргарин, молоко, сыры - на 0,2%, говядина, печенье, водка - на 0,1%.

В то же время цены на черный чай снизились на 0,4%, гречку и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%, баранину - на 0,2%, свинину, сосиски, сметану, творог - на 0,1%.