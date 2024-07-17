Россия и Китай обсудили возможность увеличить поставки электроэнергии в КНР

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия и Китай обсудили вопросы поставок электроэнергии в КНР и возможности их увеличения с учетом роста энергопотребления на Дальнем Востоке России, сообщило российское Минэнерго после заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в сфере электроэнергетики и ВИЭ.

Стороны также обсудили вопросы взаимной интеграции и признания систем сертификации происхождения электрической энергии.

В августе 2023 года Минэнерго России сообщило об ограничении перетока мощности в Китай по высоковольтной "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт на фоне ситуации дефицита в энергосистеме Востока. В "Интер РАО" подтверждали снижение экспорта по этой линии с 600 МВт до 100-200 МВт. Поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжались в плановом объеме.

Член правления ПАО "Интер РАО" (оператор экспорта/импорта электроэнергии в России) Александра Панина в разговоре с журналистами оценивала снижение поставок в Китай в январе-феврале 2024 года на 75% в годовом исчислении.

В апреле 2024 года тогдашний министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что его ведомство пока не видит аргументов в пользу полного восстановления экспорта электроэнергии в Китай по линии 500 кВ, но допускает восстановление поставок по этой линии в течение года.