Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России предложило расширить перечень объектов, которые могут размещаться на территории нацпарков, а также отменить ряд ограничений для вовлечения объектов культурного наследия в туризм, сообщает пресс-служба министерства.

"Большую работу с коллегами сейчас ведем по расширению дорожной карты трансформации делового климата. (...) Сейчас из важного - упрощение строительства в национальных парках. Если мы хотим увеличить число турпоездок и минимизировать нагрузку на флору и фауну, то нужна несколько большая высотность застройки, а также расширение перечня объектов, которые можно строить. Если одну гостиницу построить, туристы не поедут. Нужна понятная инфраструктура, где-то необходимы вертолетные площадки, поскольку альтернативного способа туда добраться нет", - сказал замглавы Дмитрий Вахруков на открытом заседании рабочей группы ТДК "Туризм" на Кавказском инвестфоруме.

В министерстве напомнили, что сейчас установлены ограничения по высотности строительства: три этажа и 15 метров. Параметры строительства на территории каждого нацпарка должны определяться исходя из плана рекреационной деятельности. Для решения этих вопросов Минэкономразвития работает совместно с Минприроды.

Вахруков также отметил необходимость упрощения вовлечения объектов культурного наследия в туристический оборот. "Начали прорабатывать снятие ограничений по приспособлению объектов культурного наследия для туризма. Во всем мире объекты культурного наследия приспособлены, а у нас с этим сложности, в том числе из-за очень длительных сроков экспертизы и реконструкции. У нас есть идея применить программу льготного кредитования к объектам культурного наследия, но она может не заработать, если мы не снимем ряд ограничений по возможности реконструировать и расширять такие объекты", - пояснил замминистра.

По его словам, к настоящему моменту уже реализованы четыре мероприятия дорожной карты. В их числе - исключение излишних требований в части сельского туризма, исключение срока уведомления МЧС о выходе на сложные маршруты, методические рекомендации по противопожарным расстояниям и по бурению скважин для воды.

Еще пять пунктов находятся в проработке, соответствующие документы внесены в правительство. Среди них - введение невозвратных тарифов в гостиницах, упрощение строительства горнолыжных комплексов на землях лесного фонда, смягчение административной ответственности при нарушении миграционного и регистрационного учета в гостиницах, расширение перечня документов при заселении в гостиницу. Предлагается, в частности, предусмотреть возможность заселяться по загранпаспорту, QR-коду паспорта и водительскому удостоверению.