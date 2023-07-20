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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Правительство направит 1,5 млрд рублей на развитие туризма в нацпарках и заповедниках РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство направит около 1,5 млрд рублей на создание инфраструктуры для приема туристов на особо охраняемых природных территориях и на развитие экологического туризма, сообщил в четверг премьер РФ Михаил Мишустин.

"Все чаще путешественники стремятся посещать заповедные и особо охраняемые природные территории. Важно, чтобы государственные органы, и бизнес, и туристы знали, что допустимо, а что нельзя там делать, чтобы не создавать риски для уникальных, таких ранимых экосистем. Для перемещения внутри таких мест отдыха требуются соответствующие инженерно-транспортные решения, благоустройство. По поручению главы государства средства на это выделяются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Мы перераспределим сегодня около 1,5 млрд рублей на создание инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях и развитие экологического туризма", - сказал он на заседании правительства.

Премьер добавил, что дополнительно еще более миллиарда рублей будет направлено в республику Адыгея, на Камчатку, в Тверскую и Ярославскую области.

"Это позволит ускорить в текущем году уже начатые работы для развития обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в четырех субъектах федерации. Мы рассчитываем, что такие меры будут способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, природу. Создадут гражданам комфортные условия для отдыха", - подчеркнул Мишустин.

РФ
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