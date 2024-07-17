Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине и безопасности в Европе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Москва готова к переговорам по Украине и безопасности в Европе с учетом необходимости обеспечения собственных интересов, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров.

"Президент Путин не раз говорил, в том числе, совсем недавно: мы готовы обсуждать проблемы безопасности в Европе. Конечно, учитывая необходимость устранения первопричин и, конечно же, учитывая необходимость обеспечить законные интересы безопасности России. Не в ущерб чьим-то интересам безопасности, а в контексте общей договоренности", - сказал он .

Лавров подчеркнул: "Мы готовы к переговорам, но учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами, тот договор, который я надеюсь на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис, - мы будем тщательно смотреть формулировки и закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций".