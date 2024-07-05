Орбан заявил, что продолжит работу по урегулированию на Украине

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиции Москвы и Киева по украинскому урегулированию далеки друг от друга, но выразил намерение продолжить работу по разрешению кризиса.

Об этом Орбан сказал в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны". "Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении", - добавил Орбан.

"Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Я благодарен господину президенту за откровенную и честную беседу", - сказал венгерский премьер.

Орбан прибыл с визитом в Москву в пятницу, а до этого - 2 июля - он посещал Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.