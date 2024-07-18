Российские военные заявили о срыве ротации подразделений ВСУ в ДНР и Запорожской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю и пресекла ротацию вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике и Запорожской области, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли ротацию противника на передовых позициях в районах Угледара и Дорожнянки", - сказал Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники трех украинских бригад в районах Водяного, Сторожевого и Макаровки.

Гордеев сообщил, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили более 120 военнослужащих, 10 единиц автомобильной техники, три беспилотника, три пункта боепитания, три единицы артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".