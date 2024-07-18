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Вулкан Эбеко на Северных Курилах дважды за день выбросил пепел на высоту до 2 км

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Расположенный на северокурильском острове Парамушир вулкан Эбеко в четверг дважды за день выбросил столбы пепла на высоту 1,5 и 2 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что пепловый шлейф протянулся на расстояние более 5 км в южном направлении от вулкана.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало ", - говорится в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Северо-Курильск Эбеко Сахалинская область Северные Курилы МЧС РФ
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