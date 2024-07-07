Карымский вулкан угрожает пеплопадами населенным пунктам Камчатки
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке утром в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, пеплопад может накрыть населенные пункты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населенные пункты Елизовского района и Петропавловск-Камчатский. Там не исключается выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.
Карымскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населенных пунктах сохранится до 14 июля.
Туристических групп в районе Карымского вулкана нет.
Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.