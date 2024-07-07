Карымский вулкан угрожает пеплопадами населенным пунктам Камчатки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке утром в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря, пеплопад может накрыть населенные пункты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населенные пункты Елизовского района и Петропавловск-Камчатский. Там не исключается выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Карымскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населенных пунктах сохранится до 14 июля.

Туристических групп в районе Карымского вулкана нет.