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Карымский вулкан на Камчатке выбросил 4-километровый столб пепла

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

Для Карымского вулкана установлен один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации - "оранжевый".

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Карымский вулкан МЧС России Камчатский край Камчатка
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