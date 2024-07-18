Три населенных пункта в Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он написал в телеграм-канале, что в городе Грайворон дрон сдетонировал на территории ЦРБ. В Валуйском городском округе от атак дронов пострадали два села. Кроме того, два дрона атаковали село Старый Хутор.

Еще тремя беспилотниками атаковано село Новопетровка.

"Повреждения выявлены в двух частных домах и на линии электропередачи. Часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - проинформировал губернатор.

Ранее в четверг он сообщил, что при атаке FPV-дрона на село Отрадное Белгородского района пострадали три человека - мужчина, женщина и 17-летний юноша.