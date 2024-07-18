Два мирных жителя ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали еще два населенных пункта Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он написал в телеграм-канале, что в Белгородском районе пострадал тракторист. После оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Кроме того, в Борисовском районе в селе Берёзовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена женщина.

Ранее в четверг Гладков сообщил, что при атаке FPV-дрона на село Отрадное Белгородского района пострадали три человека - мужчина, женщина и 17-летний юноша.