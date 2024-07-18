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Игорь Стрелков будет отбывать наказание в Кировской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Осужденный за призывы к экстремизму один из бывших лидеров донецкого ополчения Игорь Стрелков (Гиркин) этапирован для отбывания наказания в исправительную колонию в Кировскую область, сообщил его адвокат Александр Молохов.

Юрист уточнил, что Стрелков будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке.

По словам Молохова, защита планирует обжаловать приговор Стрелкову в кассационную инстанцию Верховного суда РФ, а также добиваться его условно-досрочного освобождения.

Московский городской суд 25 января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности. Также суд на три года запретил Стрелкову администрировать интернет-ресурсы. В мае Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в телеграме.

Вину Стрелков не признал.

Игорь Стрелков Александр Молохов Кировская область
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