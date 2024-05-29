Апелляция утвердила приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму
Приговор вступил в законную силу
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности, передал корреспондент "Интерфакса".
"Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удостоверения", - говорится в определении судебной коллегии, оглашенном в среду.
Защита просила отменить приговор как незаконный и необоснованный. Адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, ранее указывал, что, по мнению защиты, "показания свидетелей, специалистов и экспертов в приговоре искажены до неузнаваемости", а "доводы защиты полностью проигнорированы".
Гособвинение настаивало на законности приговора и просило оставить его без изменений.
После решения апелляционной инстанции вынесенный Стрелкову приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.
Заседание, как и процесс в первой инстанции, прошло в закрытом от слушателей режиме.
Стрелков лично участвовал в слушании.
Его защита заявила, что будет обжаловать приговор в кассационной инстанции.
Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Ему также было запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.
Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину он не признал.
Стрелков был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест. В настоящее он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.
В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Экс-лидер ополчения Донбасса отрицает причастность к катастрофе.