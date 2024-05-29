Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Апелляция утвердила приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Приговор вступил в законную силу

Апелляция утвердила приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму
Игорь Стрелков в Московском городском суде
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удостоверения", - говорится в определении судебной коллегии, оглашенном в среду.

Защита просила отменить приговор как незаконный и необоснованный. Адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, ранее указывал, что, по мнению защиты, "показания свидетелей, специалистов и экспертов в приговоре искажены до неузнаваемости", а "доводы защиты полностью проигнорированы".

Гособвинение настаивало на законности приговора и просило оставить его без изменений.

После решения апелляционной инстанции вынесенный Стрелкову приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Заседание, как и процесс в первой инстанции, прошло в закрытом от слушателей режиме.

Стрелков лично участвовал в слушании.

Его защита заявила, что будет обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Ему также было запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину он не признал.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест. В настоящее он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Экс-лидер ополчения Донбасса отрицает причастность к катастрофе.

Александр Молохов Московский городской суд Игорь Стрелков Донбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России нотариусы стали больше оформлять разрешений на вывоз детей за границу

СДЭК возобновил выдачу отправлений в ПВЗ, прерванную из-за сбоя

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

Подписан закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов
Паводок в России

В Орске пригодны для проживания меньше 1% затопленных весной частных домов

Путин пожелал успеха Паслеру на новых выборах губернатора Оренбургской области

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });