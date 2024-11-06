Поиск

Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову

Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал законным приговор одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 мая 2024 года оставлены без изменений, кассационная жалоба защиты - без удовлетворения", - заявили в суде в среду.

Таким образом, кассационная инстанция признала законным вынесенные по делу судебные акты, на отмене которых настаивала защита Стрелкова.

Заседание, как и процесс в первой и второй инстанции, прошло в закрытом от слушателей режиме.

Как сообщалось, Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы на три года.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину он не признал.

В настоящее время Стрелков отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Он отрицает причастность к катастрофе.

Верховный суд РФ ДНР Донбасс Игорь Стрелков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Мосгорсуд направил на пересмотр просьбу ФСИН о реальном сроке Филиппу Дельпалю

В Сбербанке отметили сокращение числа мошеннических звонков в три раза

Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах в Дагестане

Почти 70% россиян против восстановления налога на бездетность

Почти 70% россиян против восстановления налога на бездетность

Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Рыболовное судно терпит бедствие в Баренцевом море, на борту 12 человек

Что произошло за день: вторник, 5 ноября

Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });