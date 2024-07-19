Житель Шебекина получил травмы в результате обстрела

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе мужчина получил травмы в результате обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам, село Муром атаковано дроном. По предварительной информации, в Шебекине ранен один мирный житель. У мужчины ушибы кисти и головы. Бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram.

В Шебекине пока различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, там посечены фасады, кровли, ограждения и надворные постройки.

"В одном доме произошло возгорание кровли, двумя пожарными расчетами очаг был оперативно ликвидирован. В двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Также имеются повреждения и на фасадах двух коммерческих объектов. Осколками посечены четыре легковых автомобиля", - уточнил Гладков.

В селе Новая Таволжанка в шести частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады и повреждены два автомобиля.

В селе Муром в результате атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, окна и навес.

Информация о последствиях уточняется.