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Депутат Госдумы Матвеев сообщил о нападении на него мигранта в Самаре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Депутат думской фракции КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что в четверг вечером в Самаре подвергся нападению.

Он написал в своем телеграм-канале, что попытался разнять драку между прохожими и пристававшими к ним мигрантами.

"Группа мигрантов, три человека, шли от набережной по 9 просеке в Самаре. Задирались к прохожим. (...) Я только вышел. Достал удостоверение и сразу получил удар в голову. Один (из мигрантов - ИФ) задержан", - говорит Матвеев в опубликованном в телеграм-канале видео.

На кадрах видно, как в ожидании медиков депутату промывают рану на голове и накладывают повязку.

В своем телеграм-канале заместитель председателя совета депутатов Октябрьского внутригородского р-на Самары Дмитрий Асеев сообщил, что ГУ МВД по Самарской области взяло ситуацию на контроль.

Официальным комментарием правоохранительных органов относительно ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Матвеев был избран в депутатом Государственной Думы VIII созыва от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу N 162 (Промышленный - Самарская область), является заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Самарская область МВД КПРФ Михаил Матвеев
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