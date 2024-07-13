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МВД РФ выслало с начала года 65 тыс. мигрантов, нарушивших закон

МВД РФ выслало с начала года 65 тыс. мигрантов, нарушивших закон
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - С начала года из России высланы 65 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Закрыт въезд 120 тыс. лиц, сказала Волк журналистам.

По ее словам, предпринимаемые МВД меры позволили "закрепить тенденцию снижения числа преступлений со стороны иностранных граждан".

"Этот показатель по итогам шести месяцев текущего года уменьшился на 6,4%. Сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 18%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности - на 8,5%, грабежей - на 30%, разбоев - почти на 10%", - отметила представитель ведомства.

Она сообщила, что число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,7%.

В 2023 году, по данным МВД, были приняты решения о неразрешении въезда в РФ в отношении порядка 170 тыс. иностранных граждан.

"Министерство выступает за ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства. При этом статистика свидетельствует о том, что планомерная работа МВД России по противодействию преступности и правонарушениям среди мигрантов приносит результаты", - подчеркнула Волк.

МВД Ирина Волк
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