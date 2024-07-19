Володин анонсировал ужесточение ответственности за организацию нелегальной миграции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовлен и скоро будет внесен законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Государственной Думой разработаны и будут внесены проекты федеральных законов: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции - об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка"", - написал он в Telegram.

Кроме того, по его словам, разработаны и готовятся к внесению законопроекты о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса; об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов и другие.

Он также сообщил, что МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и правительству направлены запросы об их предложениях по контролю за незаконной миграцией.

"Это позволит согласовать позицию с учtтом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие выверенных и эффективных решений по этому вопросу", - отметил спикер.

Он добавил, что Дума на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны незаконно находящихся в ней мигрантов. Сведения о нелегалах, по его словам, будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Также будет упрощена процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции).

Кроме того, продолжил Володин, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан.

"В том числе заключение договора для них станет возможным только при очном посещении офиса оператора связи и обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии", - сообщил спикер.

Всего на рассмотрении Думы в настоящее время находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства.