В Дагестане восстановлено электроснабжение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Энергетики Дагестана подключили города и села республики, где частично была приостановлена подача электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

"Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных по команде Регионального диспетчерского управления, возобновлено", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что энергетики временно ограничили подачу электроэнергии в некоторых дагестанских населенных пунктах, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Электроэнергия была частично отключена в городах Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, а также частично в Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Сулейман Стальском, Ахтынском, Табасаранском, Цумадинском, Ботлихском, Тляратинском, Шамильском, Гергебильском, Гунибском, Лакском, Бабаюртовском, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах.

На юге России были введены временные графики ограничения энергопотребления для сохранения устойчивости энергосистемы после сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.