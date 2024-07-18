Ряд городов и сел Дагестана частично обесточены для снижения нагрузки на энергосистему

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Специалисты "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") временно частично ограничили подачу электроэнергии в ряд дагестанских населенных пунктов, сообщает пресс-служба "Дагэнерго".

"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей городов Дербента, Хасавюрта, Кизилюрта, а также частично Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Сулейман Стальского, Ахтынского, Табасаранского, Цумадинского, Ботлихского, Тляратинского, Шамильского, Гергебильского, Гунибского, Лакского, Бабаюртовского, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов", - говорится в релизе.

Отмечается, что о времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. "Ситуация находится на контроле Минэнерго Дагестана", - сообщили в ведомстве.