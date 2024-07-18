Поиск

Ряд городов и сел Дагестана частично обесточены для снижения нагрузки на энергосистему

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Специалисты "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") временно частично ограничили подачу электроэнергии в ряд дагестанских населенных пунктов, сообщает пресс-служба "Дагэнерго".

"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления. Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей городов Дербента, Хасавюрта, Кизилюрта, а также частично Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Сулейман Стальского, Ахтынского, Табасаранского, Цумадинского, Ботлихского, Тляратинского, Шамильского, Гергебильского, Гунибского, Лакского, Бабаюртовского, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов", - говорится в релизе.

Отмечается, что о времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. "Ситуация находится на контроле Минэнерго Дагестана", - сообщили в ведомстве.

Дагестан Дагэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Курской области за день уничтожено 18 украинских дронов

В Севастополе отключили городское освещение для электроснабжения жилых домов

Центр Ялты остался без электричества из-за аварии на подстанции

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Пострадавшим от атак ВСУ белгородским предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов

Что произошло за день: четверг, 18 июля

Депутат Госдумы Матвеев сообщил о нападении на него мигранта в Самаре

Летевший из Индии в США Boeing 777 экстренно сел в Красноярске

Ростовская область начала поэтапно отменять графики временного отключения энергоснабжения

В Думе предложили сократить до трех лет срок действия гарантии застройщика жилья

В Думе предложили сократить до трех лет срок действия гарантии застройщика жилья
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });