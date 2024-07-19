В Кремле назвали слова Карлсона об автократии в России личным мнением журналиста

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что Россия - автократия, способная на жестокость, являются его личным мнением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это личное мнение господина Карлсона. Здесь мы вряд ли что-то можем сказать", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее Карлсон рассказал The Wall Street Journal подробности своей беседы с российским президентом после интервью, которое журналист записал в Москве зимой 2024 года.

В частности, Карлсон поделился мнением о том, что президент РФ не демократ, а Россия - это "авторитарная страна, способная на большую жестокость".

"Общение после интервью было достаточно непродолжительным. Вот это единственное, что я могу сказать", - заявил Песков, комментируя слова Карлсона.