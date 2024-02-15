Путин посетовал, что Карлсон не задал ему острых вопросов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку ждал острые вопросы, на которые готов был дать такие же ответы.

"Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю ваш - я имею ввиду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. И вот почему, потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно, будет задавать так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов я этого хотел", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был выложен в телеграм-канале Кремля.

Путин пояснил, что это "давало бы мне возможность также остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе".

При этом Такер избрал друг тактику, заметил Путин. Интервьюер, по словам российского президента, хоть и прервал его несколько раз, но оказался на удивление оказался терпеливым, выслушивая длинные диалоги, касающиеся истории.

При этом, добавил Путин, журналист так и не дал российскому лидеру возможность сделать то, к чему он был готов.

"Поэтому откровенно говоря полного удовольствия от этого интервью я не получил", - сказал Путин.

Оценивать содержательность интервью глава государства не стал, подчеркнув, что это должны делать зрители, слушатели и читатели.