Источник анонсировал совещание по проблеме обеспеченности ж/д цистернами для нефтепродуктов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вопрос обеспеченности российского рынка локомотивами и вагонами-цистернами для перевозки нефтепродуктов с учетом вводимых новых производственных мощностей будет обсуждаться на отдельном совещании с участием ведомств и компаний.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом протокола прошедшего на прошлой неделе совещания у вице-премьера Александра Новака, для обсуждения сложившейся ситуации было поручено провести дополнительное совещание с представителями министерства энергетики, министерства промышленности и торговли, министерства транспорта, РЖД и нефтяными компаниями. Материалы к этому мероприятию должны быть представлены в правительство до 19 июля.

В конце марта источники "Интерфакса" сообщали, что нефтегазовые компании "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Татнефть" и "НОВАТЭК" обратились с письмом к Новаку с просьбой решить проблему дефицита вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ. По мнению компаний, нехватка подвижного состава возникла из-за высоких темпов списания таких вагонов из-за истечения сроков службы. За последние 10 лет, отмечалось в письме, было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено всего около 16 тысяч единиц. В 2025-2027 годах выбытие, как ожидается, достигнет пика - более 25 тысяч ед., что составляет до 15% от общего парка цистерн в стране.

Нефтяники высказывали опасения, что выбытие не будет компенсировано новым парком и предлагали, в частности, на 2024-2028 годы снять запрет на продление срока службы вагонов-цистерн (на 3-5 лет) без проведения их модернизации при условии технической исправности.

Идея отменить запрет на продление срока эксплуатации вагонов-цистерн вызвала критику Минпромторга. Комментируя эту инициативу, ведомство заявляло, что "при обеспечении среднесрочной контрактации существующие мощности отечественных предприятий способны удовлетворить потребность в таких вагонах". "Продление срока службы вагонов-цистерн без модернизации не решит полностью вопросы загрузки инфраструктуры, негативно скажется на безопасности перевозок, а также спровоцирует наплыв морально устаревшего подвижного состава и снижение пропускных способностей и, соответственно, приведёт к существенным задержкам в перевозке грузов", - отмечали в Минпромторге.

Там также подчеркивали, что механизм такого продления приведет к недозагрузке производственных мощностей вагоностроительных предприятий, что "спровоцирует потерю компетенций и сокращение трудовых коллективов, а также резко ухудшит темпы обновления эксплуатируемого парка".

В мае новый министр промышленности и торговли Антон Алиханов подтвердил, что его ведомство не поддержит отмену запрета на продление срока службы ж/д-цистерн для перевозки топлива.