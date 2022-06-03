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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Бизнесмен Чичваркин, журналисты Кашин и Пивоваров признаны иноагентами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров внесены в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ.

Помимо них в обновлённом списке оказались еще четыре человека: историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович..

Минюст России включил в реестр физических лиц - иностранных агентов проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина. По данным ведомства, он занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

47-летний Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года он проживает в Великобритании и занимается ресторанным бизнесом.

Минюстр РФ Евгений Чичваркин Олег Кашин Алексей Пивоваров
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